Бывшего военного осудили на 2,5 года за взятки по сирийским командировкам

Деньги приближали к поездке некоторых кандидатов.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил бывшего военнослужащего Антона Даниловского к 2,5 годам колонии строгого режима и лишил воинского звания. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, экс-военный провинился в получении взяток.

Выяснилось, что с 2016 по конец 2019 года подсудимый служил старшим офицером одного из отделений УТО ЗВО. В 2017-2018 на Даниловского возложили обязанность по отбору военнослужащих, подлежащих командированию в Сирийскую Арабскую Республику. Командование поручило отобрать шестерых кандидатов из числа сержантов и прапорщиков для командировки, однако кандидатов отобрал Демченко и попросил Даниловского найти место среди командировочных и для него. Подсудимый согласился и запросил 70 тысяч рублей за вакантное место, Демченко поступил еще хитрее и собрал по 10 тысяч рублей с отобранных им военнослужащих, чтобы не тратить собственные деньги на взятку.

Демченко перечислил Даниловскому часть взятки, а остальное пообещал передать после командировки, однако так и не перевел остаток по возвращению. Дело против Демченко суд прекратил, а Даниловский оказался замечен в аналогичном эпизоде со взяткой: от неназванного прапорщика он получил 30 тысяч рублей.

В суде Даниловский вину признал, раскаялся. В доход государства с мужчины конфисковали 70 тысяч рублей.

По похожему сценарию провинился и получил наказание коллега Даниловского, Заикин.

Фото: Piter.TV