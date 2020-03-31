Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает тюремные сроки за нарушение карантина "адекватной мерой"

Он уверен, что жесткие меры помогут в борьбе с коронавирусом.

Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу, ныне - депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал решение ввести тюремные сроки за нарушение карантина, установленного в связи с пандемией коронавируса.

"Закон принят единогласно. На первом месте должна стоять жизнь каждого человека. Это надо четко понимать. Давайте уже ответственно подходить к подобным вопросам. Только такие жесткие меры способны побороть пандемию как можно быстрее. Если люди не будут соблюдать меры предосторожности, сложно будет изменить ситуацию. Взгляните на Китай. Там за два месяца практически ликвидировали угрозу. Никаких послаблений здесь быть не может. Возможны только жесткие наказания нарушителям вплоть до тюремного срока до трех лет. Это адекватная мера", - приводит слова Газзаева издание "Спорт-Экспресс".

Напомним, сегодня стало известно, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина. В лучшем случае провинившимся грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей или лишение прав на профессию на срок до трех лет.

Ранее стало известно, что сезон в Российской премьер-лиге может возобновиться в конце мая - начале июня.

Фото: pfc-cska.com