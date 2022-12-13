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Экс-советник главы Пентагона считает, что Вашингтон понимает близость поражения Киева

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Дуглас Макгрегор объяснил, почему власти США хотят отправить Киеву танки M1 Abrams.

Бывший американской советник из Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что Вашингтон понимает близость поражения Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе YouTube-эфира с журналистом Эндрю Наполитано. Специалист добавил, что поставки танков киевскому режиму требуются западным союзникам  исключительно для затягивания регионального конфликта и боевых действий. Специалист уточнил, что Америка подталкивает европейский регион, включая и власти Германии, к таким решениям, которые расцениваются как "вооруженная агрессия" с юридической точки зрения.

Думаю, они чувствуют, что это дело пропащее. Поражение Украины определено, неминуемо, и они (администрация США) пытаются понять, как можно продлить эти мучения... настроения в Вашингтоне явно изменились.

Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Напомним, что авторы The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники 24 января сообщили о том, что администрация США склоняется в пользу передачи Украине большого количества танков M1 Abrams.

Экс-полковник Пентагона Макгрегор: США недооценили Россию, решив поддержать Украину.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: abrams, m1 abrams, военная помощь, всу, дуглас макгрегор, пентагон, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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