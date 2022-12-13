Дуглас Макгрегор напомнил о том, что страна лишилась большого количества своих граждан.

Бывший американский советник Пентагона в отставке Дуглас Макгрегор заявил о гибели Украины как государства. Соответствующей информацией эксперт поделился в ходе выступления в своем YouTube-блоге. Специалист объяснил слушателям о том, что за последний год страну покинули миллионы человек. Население Украины сократилось с 38 миллионов граждан примерно до 18-22 млн жителей.

Украина как национальное государство уже мертва, по моему мнению. Сорок процентов ее городов и инфраструктуры уничтожено. Вся ее промышленная база, все, что имело реальную цену на Украине, перешло в состав России. <…> Это традиционно регионы, где живут русские. Дуглас Макгрегор, экс-советник главы Пентагона

Напомним, что в феврале 2023 года американский экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер спрогнозировал капитуляцию Вооруженных сил Украины к октябрю текущего года. По мнению иностранного специалиста, к этому времени киевский режим перестанет получать западные боеприпасы, поэтом руководство Украины потерпит поражение.

Риттер: президентом РФ Путиным движет желание защитить русских людей.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls