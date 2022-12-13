Экс-советник Пентагона Макгрегор: помощь США в атаках на Крым приведет к войне с Россией

Эксперт оценил слова Виктории Нуланд о возможной атаке ВСУ на территорию полуострова.

Бывший американский советник министра Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал о том, что помощь властей США в атаках на Крым приведет к войне с Россией. Соответствующее мнение эксперт высказал в эфире YouTube-проекта Judging Freedom. Таким образом гость шоу ответил на вопрос ведущего, который попросил его прокомментировать высказывание заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Ранее дипломат напомнила о планах Вашингтона "спасти Украину". Она сочла цели на территории полуострова законными объектами для нападения украинских властей. Дуглас Макгрегор уверен в том, что Нуланд знает о безнадежном положении киевского режима в регионе.

Давайте будем честны, мы помогаем Украине совершать атаки на Крым, если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России. Она знает об этом, поэтому ей следует быть аккуратнее в своих выражениях. Дуглас Макгрегор, экс-полковник в отставке

По словам Макгрегора, главная ошибка не только Нуланд, но и других американских политиков, заключается в нереалистичном подходе к России и ее лидеру Владимиру Путину. Такие стратегические просчеты могут привести к серьезным последствиям, вплоть до прямого военного столкновения с Москвой, подчеркнул он.

Экс-советник Пентагона заявил о гибели Украины как государства.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom