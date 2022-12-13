Дуглас Макгрегор рассказал о тайных сведениях о количестве жертв, которые главком ВСУ передал Пентагону.

Бывшиц американский советник главы министерства по обороне, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал в эфире YouTube-проекта о том, что главный командующий украинскими войсками Валерий Залужный уведомил главу Пентагона о том, что за время проведения регионального конфликта страна лишилась порядка 257 тысяч человек, которые погибли. Речь идет как о военнослужащих, так и мирном населении. Эти сведения Главком ВСУ якобы передал военачальникам в США тайно во время своего рабочего визита в Вашингтон.

Он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и <…> генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. По данным источников, он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек с начала. Дуглас Макгрегор, полковник США в отставке

Эксперт уточнил, что из-за нехватки мобилизационного ресурса украинским властям приходится идти на экстренные меры и набрать в свою армию подростков в возрасте от 13 лет и даже недееспособных людей. Американский офицер высоко оценил подготовку личного состава Вооруженных сил России и ответственный подход бойцов к выполнению задач, которые перед ними поставило руководство.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия не остановится, пока полностью не разгромит ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Straight Calls with Douglas Macgregor