Эксперт рассказал, что ВВС США не могут летать беззаконно где угодно.

Американский бывший офицер в отставке Дуглас Макгрегор считает, что власти в Вашингтоне готовили украинскую армию к противостоянию с Россией на протяжении восьми лет. В частности, речь и дет и о нанесении ударов по территории РФ. Об этом эксперт рассказал в собственном YouTube-блоге. Он пояснил, что именно Пентагон принял решение построить ВСУ, задачей которых было нанести Москве максимальный ущерб. Специалист добавил, что СШа не задумывались о последствиях такой деятельности.

Потратили восемь лет на это, но мы не задумывались о последствиях наших действий. Мы продолжали ошибочно считать Россию хорошо вооруженной бензоколонкой. Однако мы обнаружили, что все с точностью до наоборот. Дуглас Макгрегор, эксперт

Дуглас Макгрегор полагает, что хотя США и обладают самыми мощными и многочисленными Военно-воздушными силами в мире, при прямом столкновении с противовоздушными средствами Москвы они понесут большие потери. Эксперт напомнил о том, что говорит о таком противнике, который обладает передовыми технологиями в сфере ПВО, поэтому он предрек, что времена, когда американские ВВС могли летать безнаказанно, закончились.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: помощь США в атаках на Крым приведет к войне с Россией.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls