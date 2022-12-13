Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия не остановится, пока полностью не разгромит ВСУ

Бывший американский советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что Россия не остановится до того момента, пока полностью не разгромит ВСУ. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире местного YouTube-подкаста. Он уточнил, что при содействии стран коллективного Запада территория Украины превратилась в угрозу для национальной безопасности Москвы. Офицер США добавил, что решение о полной демилитаризации Украины было одобрено российским лидером Владимиром Путиным еще с самого начала проведения специальной военной операции.
Они не остановятся, пока не уничтожат ВСУ, которые представляют угрозу России. Мы называем это "вторжением", но в действительности это контрудар. Русские отвечают на угрозу, которая распространила свои метастазы по Восточной Украине.
Дуглас Макгрегор, полковник США
Напомним, что Дуглас Макгрегор ранее оценил украинские потери в 150 тысяч человек личного состава. По мнению специалиста, из-за нехватки мобилизационного ресурса сейчас киевскому режиму приходится идти на экстренные меры и набирать в собственную армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных граждан. Однако офицер США высоко оценил подготовку российских Вооруженных сил и ответственный подход солдат к выполнению поставленных руководством боевых задач.
Американский полковник рассказал, как США подвели Украину.
Фото и видео: YouTube / Straight Calls with Douglas Macgregor
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