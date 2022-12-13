Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия не остановится, пока полностью не разгромит ВСУ

Эксперт напомнил о планах Москвы о демилитаризации Украины.

Бывший американский советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что Россия не остановится до того момента, пока полностью не разгромит ВСУ. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире местного YouTube-подкаста. Он уточнил, что при содействии стран коллективного Запада территория Украины превратилась в угрозу для национальной безопасности Москвы. Офицер США добавил, что решение о полной демилитаризации Украины было одобрено российским лидером Владимиром Путиным еще с самого начала проведения специальной военной операции.

Они не остановятся, пока не уничтожат ВСУ, которые представляют угрозу России. Мы называем это "вторжением", но в действительности это контрудар. Русские отвечают на угрозу, которая распространила свои метастазы по Восточной Украине. Дуглас Макгрегор, полковник США

Напомним, что Дуглас Макгрегор ранее оценил украинские потери в 150 тысяч человек личного состава. По мнению специалиста, из-за нехватки мобилизационного ресурса сейчас киевскому режиму приходится идти на экстренные меры и набирать в собственную армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных граждан. Однако офицер США высоко оценил подготовку российских Вооруженных сил и ответственный подход солдат к выполнению поставленных руководством боевых задач.

Американский полковник рассказал, как США подвели Украину.

Фото и видео: YouTube / Straight Calls with Douglas Macgregor