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Экс-президент Польши дал неутешительный прогноз по конфликту на Украине

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Александр Квасьневский считает, что страну ждут "ограниченная безопасность" у госграниц.

Бывший польский президент Александр Квасьневский дал неутешительный прогноз по украинскому конфликту. В эфире местной радиостанции RMF FM политик заметил, что Варшаве следует готовиться к "ограниченной безопасности", так как пока территория соседнего государства находятся под боевыми действиями, то внешняя угроза смещается для Польши на несколько сотен километров в восточном направлении.

К сожалению, я убежден, что эта война может затянуться. Надежды на то, что она завершится в этом году, довольно ограничены.

Александр Квасьневский, экс-глава Польши

Напомнии, что политики коллективного Запада регулярно заявляют о том, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, поэтому наращивают поставки вооружений и военной техники для Вооруженных сил Украины. В Москве таки е нежружесмтвенные действия не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит для проведения специальной военной операции, а лишь затянет страдания украинского народа.

Посол Польши заявил, что его стране придется войти в конфликт с РФ, если Украина проиграет.

Фото и видео: YouTube / RMF24

Теги: александр квасьневский, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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