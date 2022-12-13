Александр Квасьневский считает, что страну ждут "ограниченная безопасность" у госграниц.

Бывший польский президент Александр Квасьневский дал неутешительный прогноз по украинскому конфликту. В эфире местной радиостанции RMF FM политик заметил, что Варшаве следует готовиться к "ограниченной безопасности", так как пока территория соседнего государства находятся под боевыми действиями, то внешняя угроза смещается для Польши на несколько сотен километров в восточном направлении.

К сожалению, я убежден, что эта война может затянуться. Надежды на то, что она завершится в этом году, довольно ограничены. Александр Квасьневский, экс-глава Польши

Напомнии, что политики коллективного Запада регулярно заявляют о том, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, поэтому наращивают поставки вооружений и военной техники для Вооруженных сил Украины. В Москве таки е нежружесмтвенные действия не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит для проведения специальной военной операции, а лишь затянет страдания украинского народа.

Посол Польши заявил, что его стране придется войти в конфликт с РФ, если Украина проиграет.

Фото и видео: YouTube / RMF24