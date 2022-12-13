Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон: не думаю, что Путин применит ядерное оружие

Политик рассказал о последствиях для Москвы, если страна решит использовать ядерное оружие.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не думает о том, что российский президент Владимир Путин действительно применит ядерное оружие. Он призвал не бояться такого развития событий. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе выступления на мероприятии, организованного "Атлантическим советом" в Вашингтоне (организация, которая считается нежелательной на территории РФ). По мнению эксперта, в случае, если Москва решит применять ядерный арсенал, то стране придется заплатить за это слишком большую цену.

Если Кремль спросит бомбу - он лишится поддержки Китая, Индии и других немногих союзников, нейтралитет которых спасает Россию от полнейшей изоляции. Кроме того, народ России окончательно будет ввергнут в пучину страха. Борис Джонсон, экс-премьер Британии

Борис Джонсон не впервые грозит тяжелыми последствиями. Он уверен, что ядерный удар со стороны России погрузит страну в криогенную заморозку в плане экономической изоляции всего мира, и текущий санкционный режим лишь покажется благом.

Джонсон заявил о противоречивых сигналах НАТО перед СВО о шансах Украины вступить в альянс.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil