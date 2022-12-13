Экс-премьер Израиля назвал главные качества Путина

Нафтали Беннет вспомнил о встрече с российским лидером в Сочи.

Бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет в ходе выступления на своем YouTube-канале назвал главные качества российского президента Владимира Путина. В общении с местным журналистом Ханоху Дауму чиновник напомнил, что незадолго до начала проведения специальной военной операции РФ на Украине он приезжал в Сочи. Там политики много говорили об исторической памяти Второй мировой войны и роли Советского Союза в ликвидации нацизма.Перед встречей с иностранным гостем Путин смог узнать о нем некоторые факты. В частности о том, что в 1995 году Нафтали Беннет считался чемпионом ЦАХАЛа (армия еврейского государства) по уничтожению боевиков из "Хезбаллы" (медународная террористическая организация, запрещенная на территории России). Этот факт произвел на главу РФ сильное впесатление. Израильский представитель оценил ум президента РФ, его чувство юмора. Он назвал коллегу "милейшим собеседником", который не производит пугающего впечатления.

Ему очень понравилось, что я сказал правду о том, что не следует заблуждаться — главной силой в победе над нацизмом были СССР и Красная Армия. Я так сказал, потому что это верно с исторической точки зрения. Нафтали Беннет, экс-премьер-министр Израиля

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Фото и видео: YouTube / נפתלי בנט | Naftali Bennett