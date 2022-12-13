Экс-председатель КС Республики Тыва предстал перед судом за присвоение 1,4 млн рублей

Светлана Петренко рассказала о том, что экс-чиновник предстанет перед судом вместе со своими сообщниками.

Бывший председатель Конституционного суда Республики Тыва предстал перед судом за присвоение 1,4 миллиона рублей. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель Следственного комита РФ Светлана Петренко. Она пояснила, что экс- должностное лицо, как и остальные фигуранты уголовного дела, подозревается в незаконном присвоении денежных средств, пособничестве в этом преступлении, использовании подложного документа. В общей сложности суд также рассмотрит причастность троих подчиненных экс-главы КС региона. Правоохранительные органы полагают, что в период с 2014 по 2016 годы российский чиновник и его подельники получили более 1,4 миллиона рублей из бюджета региона. Эти денежные средства были выделены государством на проведение конференции, однако фактически на мероприятие ушла значительно меньшая сумма. В текущий момент имущество обвиняемых на два миллиона рублей арестовано.

СМИ: участница "Дома-2" Анастасия Кочервей попала в воду Финского залива еще живой.

Фото и видео: Следственный комитет России