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Экс-начальник военного представительства Минобороны подозревается в хищении денег при выполнении гособоронзаказа
Сегодня, 13:03
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Экс-начальник военного представительства Минобороны подозревается в хищении денег при выполнении гособоронзаказа

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Сумма ущерба составила 811 млн рублей.

Бывший начальник военного представительства Минобороны подозревается в хищении денег при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, подозреваемый согласовал кратное завышение цены специальной подшипниковой продукции на заводах, в том числе на ростовском ООО "10 ГПЗ". Сумма ущерба составила 811 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что экипажи танков Т-72Б3М группировки "Запад" уничтожили укрепленные позиции ВСУ.

Фото: Piter.tv

Теги: гособоронзаказ, минобороны россии, хищение денег
Категории: Лента новостей, Новости России,

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