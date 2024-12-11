Экс-начальник военного представительства Минобороны подозревается в хищении денег при выполнении гособоронзаказа

Сумма ущерба составила 811 млн рублей.

Бывший начальник военного представительства Минобороны подозревается в хищении денег при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, подозреваемый согласовал кратное завышение цены специальной подшипниковой продукции на заводах, в том числе на ростовском ООО "10 ГПЗ". Сумма ущерба составила 811 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что экипажи танков Т-72Б3М группировки "Запад" уничтожили укрепленные позиции ВСУ.

Фото: Piter.tv