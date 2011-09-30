Экс-министр финансов США Мнучин заявил, что время для переговоров по Украине уже пришло

Бывший американский министр по финансам при администрации прошлого лидера Белого дома Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил, что время для переговоров по Украине уже пришло. Он призвал стороны конфликта к мирному диалогу и проведению переговорного процесса, так как в регионе и мире "давно назрело" это предложение. Соответствующей информацией чиновник поделился с участниками международного саммита по вопросам Ближнего Востока и Африки, организованного в штате Калифорния Институтом Милкена.
О, я абсолютно уверен, что пришло время для переговоров. В лучшем случае мы можем остановить боевые действия, даже если нет постоянного перемирия. И один из моментов.
Стивен Мнучин, экс-глава Минфина США
Эксперт пояснил, что рассчитывал на эту тему в переговорах между действующим лидером администрации США в Вашингтоне Джо Байденом и китайским председателем Си Цзиньпином, когда политики общались на полях саммита G20 ("Большой двадцатки") в Индонезии. По словам Мнучена, эти два мировых лидера могли решить проблему для завершения военных действий на Украине. Экс-чиновник отметил, что в случае затягивания конфликта, Европа может столкнуться с непоправимыми для себя последствиями.
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Фото и видео: CNBC
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