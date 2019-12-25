Экс-главу Федерации ММА Ленобласти осудили на 7 лет за незаконную миграцию

Суд в Петербурге назначил семь лет колонии бывшему президенту Федерации ММА Ленинградской области Виктору Данишевскому. По делу также осуждены еще 17 человек.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему муниципальному депутату и экс-президенту Федерации смешанных единоборств Ленинградской области Виктору Данишевскому по делу об организации незаконной миграции. Об этом пишет ТАСС.

Суд признал его виновным в организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий. При этом по обвинению в организации преступного сообщества Данишевский был оправдан. По итогам рассмотрения дела бывшему руководителю назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд назначил штраф в размере 300 тысяч рублей и запретил занимать должности на государственной службе сроком на три года.

Вместе с Данишевским по делу проходили еще 17 человек. Им назначили различные сроки наказания — от двух до шести с половиной лет лишения свободы. Для части фигурантов наказание определили условно.

По данным суда, 11 обвиняемых получили условные сроки, а пятеро были освобождены непосредственно после оглашения приговора в связи с тем, что уже фактически отбыли назначенное наказание.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженку осудили на восемь лет за попытку заказать убийство соседки по коммунальной квартире.

Фото: Piter.TV