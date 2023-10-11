Экс-глава генштаба ВВС Франции: украинцы не смогут вернуть все потерянные территории

Жан-Поль Паломеро сообщил о необходимости для Киева идти на уступки Москве.

Все больше представителей западного военного руководства и политических лидеров понимают факт того, что киевскому режиму и его международным союзникам пора смириться с реальностью на местах. Речь идет о том, что Вооруженные силы Украины никогда не смогут вернуть под свой контроль потерянные территории. Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала LCI бывший глава Генерального штаба Военно-воздушных сил Франции, генерал Жан-Поль Паломеро. Иностранный эксперт объяснил местным журналистам, что всем уже стоит осознать, что бывшие украинские территории, контролируемые сейчас Москвой, останутся за Россией.

Не все, что сегодня завоевано, украинцы заберут обратно, я думаю, мы должны это осознавать. Население является центром тяжести. И оно устало. И это вполне нормально. Три года конфликта. Кто мог бы выдержать три года в таких условиях? Жан-Поль Паломеро, экс-глава ВВС Франции

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Фото и видео: YouTube / LCI