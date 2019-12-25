Экс-глава генштаба Украины ждет наступления России с востока

Виктор Муженко заявил, что РФ захочет напасть на Украину не с Крыма, а с востока.

Экс-глава генерального штаба Украины ждет наступления России с востока. Об этом Виктор Муженко рассказал в рамках YouTube-проекта "Вечерний тепловизор" на канале Guildhall. Эксперт объяснил, что Москва может ввести армию на территорию Украины ради того, чтобы разблокировать водообеспечение для Крыма. Для этого военные могут напасть не со стороны полуострова, а с востока.

Муженко отметил, что с 2014 года Киев говорит о возможном вооруженном нападении России. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Кремль не собирается никого атаковать. В России считают, что "российская угроза" на самом деле является выдумкой. Такой опасностью отдельные личности выбивают себе "бонусы и преференции".

В Госдуме РФ от Крыма заметили, что у России достаточно своих земель. Михаил Шеремет добавил, что заявление о возможном нападении РФ на Украину - это "полный абсурд и бред".

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России.