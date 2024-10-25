Экс-глава дочерней фирмы "Роснано" задержан по подозрению в хищении 13 млрд руб.

Ирина Волк раскрыла подробности расследования в отношении Бориса Галкина.

Бывший генеральный директор дочерней фирмы "Роснано" - ООО "Пластик Лоджик" Борис Галкин задержан по подозрению в хищении более 13 миллиардов рублей из федерального бюджета страны. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Известно, что расследование сопровождают правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ. Реь идет о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере.

Установлена причастность бывшего генерального директора ООО "Пластик Лоджик" Галкина Бориса Юрьевича к хищению более 13 млрд рублей. ЦОС ФСБ РФ

В силовом ведомстве указали, что с 2020 года фигурант расследования скрывался от полиции за рубежом. Однако в 2024 году при въезде на территорию России мужчина был задержан сотрудниками органов безопасности". Уточняется, что "ООО "Пластик Лоджик" учреждено АО "Роснано" в 2010 году для реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения". В ФСБ заметили, что у компании отсутствовали производственные мощности и квалифицированный персонал для выполнения инновационных работ в 2010-2020 годах. Однако фирме было переведено из бюджета страны свыше 13 млрд рублей. В результате инновационное производство не создано, а выделенные средства оказались выведены под иностранные юрисдикции.

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Фото и видео: МВД медиа