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Экс-глава Пентагона Эспер заявил, что находится под охраной на фоне угрозы из Ирана
Сегодня, 9:56
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Экс-глава Пентагона Эспер заявил, что находится под охраной на фоне угрозы из Ирана

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Марк Эспер уверен в том, что КСИР хочет отомстить за смерть Касема Сулеймани.

Бывший американский министр по обороне Марк Эспер при экс-президенте Дональде Трампе сообщил о том, что находится под круглосуточной охраной, предоставленной ему властями США из-за  угроз, якобы исходящих от Ирана. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках интервью для местного телеканала CBS. Гость эфира ответил на вопрос СМИ о том, защищают ли его представители Секретной службы Вашингтона из-за угрозы со стороны Тегерана.

Да, я нахожусь под защитой 24/7 - как здесь, в Вирджинии, так и когда путешествую, это часть работы, если хотите.

Марк Эспер, экс-глава Пентагона

Эксперт отметил, что иранская угроза "серьезна". Марк Эспер полагает, что страна Ближнего Востока способна угрожать, так как имеет намерение отомстить за гибель  бывшего командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части Вооруженных сил Ирана). Речь идет об убийстве генерала Касема Сулеймани.

Адвокат Трампа: экс-президент США следил за обыском при помощи видеонаблюдения.

Фото и видео: YouTube / CBS News
 

Теги: ближний восток, иран, касем сулеймани, ксир, марк эспер, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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