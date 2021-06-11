Экс-волейболиста "Динамо" избили в центре Москвы

Он играл в команде на позиции либеро.

В Москве избили экс-волейболиста "Динамо" Алексея Чанчикова. Его госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник.

Отмечается, что об избиении мужчины в центре Москвы полиции стало известно 6 июня.

Позднее в этот же отдел полиции обратилась девушка, сообщившая, что между ее молодым человеком и неизвестным гражданином на улице Новослободская в 05:20 утра произошел конфликт, в ходе которого неизвестный нанес телесные повреждения своему оппоненту и скрылся, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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