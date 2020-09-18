Экс-директор "Вектора": "Мы подошли ко второй волне COVID-19"

Ученый отметил, что статистика снова начинает расти, так как начались занятия в школах, вузах, многие приехали с побережья Черного моря.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов считает, что некоторые регионы страны вплотную подошли ко второй волне. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Ученый отметил, что статистика снова начинает расти, так как начались занятия в школах, вузах, многие приехали с побережья Черного моря, где вторая волна эпидемии идет уже недели две.

Сергей Нетесов сообщил, что некоторых областях все более-менее стабильно — как, например, в Новосибирске.

А вот в Краснодарском крае ситуация вообще суровая. Там вторую волну невооруженным глазом видно. И Крым сейчас тоже в сходном положении. Сергей Нетесов

При этом ученый рассказал, что пока у него нет достаточных данных, чтобы понимать, какой будет вторая волна коронавируса.

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Фото: Piter.TV