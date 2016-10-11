Бывшего директора "Ленводхоза" отправили под домашний арест за хищение более 12 миллионов рублей

В Петербурге суд отправил под домашний арест бывшего директора ГУП "Ленводхоз" Владимира Иванова по делу о хищении 12,5 млн рублей при расчистке русла реки Славянка.

Октябрьский районный суд отправил под домашний арест экс-директора ГУП "Ленводхоз" Владимира Иванова. Он обвиняется в хищении 12,5 млн рублей при расчистке русла реки Славянка. Об этом пишет "Росбалт".



По решению суда, мужчина будет находится под домашним арестом до 25 декабря.



Подсудимый признал вину частично, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.



По версии следствия, в 2014 году Иванов и неустановленные сотрудники ГУП «Ленводхоз» разработали преступный план хищения денежных средств в особо крупном размере. О наличии госконтракта между предприятием и комитетом по природопользованию на расчистку русла реки Славянка и решили предоставить подложные документы о необходимости дополнительных работ.

В итоге сотрудники комитета перечислили на расчетный счет ГУП "Ленводхоз" около 12,5 млн рублей, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению.