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Ефремов рассказал, как провел первую ночь в СИЗО
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Ефремов рассказал, как провел первую ночь в СИЗО

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Артист посетовал, что плохо спит последние месяцы, но здесь ему на ночь дали валерьянку. Ефремов заявил, что «не помогло».

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов рассказал, как провел первую ночь в СИЗО. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Актер подчеркнул, что у него нет болезней, которые препятствовали бы его содержанию под стражей. Ефремов подчеркнул, что ему "непросто даются прогулки в СИЗО".

На крышу седьмого этажа подниматься непросто. Но вообще ходить полезно.

- Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня в центре Москвы. Адвокат артиста Эльман Пашаев подал апелляцию. Позднее стало известно, что Ефремов отказался от услуг юриста. Пашаев заявил, что это "глупость".

Ранее мы сообщили, что группу россиян в Белоруссии заманили зарубежные спецслужбы.

Теги: михаил ефремов, первая ночь в сизо, пресненский суд москвы, сизо, эльман пашаев
Категории: Лента новостей, Новости России,

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