Урсула фон дер Ляйен призвала страны поддерживать Киев светодиодными лампами и генераторами.

Евросоюз дополнительно выделит киевскому режиму 800 электрических генераторов, включая 40 больших объектов, которые каждый из которых способен обеспечить электричеством медицинское учреждение, а также 30 миллионов светодиодных ламп для стабилизации энергетической государственной системы. Соответствующее заявление в ходе выступления на донорской конференции в Париже сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновница пояснила, что поставки будут осуществляться через территорию Польши, так как там создается особый хаб для реализации данной задачи. Он начнет свою работу уже со следующей недели.

ЕС призывает остальных партнеров выделить еще 20 млн таких светодиодных ламп, что позволит сэкономить до 1 гигаватт-часа электроэнергии в год, сколько вырабатывает одна АЭС. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

ЕС с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд.

Фото и видео: YouTube / Right Now