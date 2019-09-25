ЕС отказал Эстонии и Литве в финансировании создания "стены для беспилотников" на границе с Россией

Пограничные службы двух стран подавали заявку на финансирование ЕС проекта по использованию дронов.

Евросоюз отказал Эстонии и Литве в финансировании создания "стены для беспилотников" на границе с Россией. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на МВД Литвы.

Отмечается, что пограничные службы двух стран подавали заявку на финансирование ЕС проекта по использованию дронов. Целью проекта было создание на границе так называемой стены для беспилотников. Эстония была основным заявителем, Литва отмечалась в качестве партнера. Впервые о "стене дронов" заявила экс-глава МВД Литвы Агне Билотайте.

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