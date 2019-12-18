ЕМЦ на улице Красного Текстильщика начал работу в усиленном режиме

Такое решение было принято из-за большого количества посетителей.

Единый миграционный центр на улице Красного Текстильщика перешел на усиленный режим работы. Об этом вечером 15 июня сообщает "Фонтанка".

В пресс-службе организации добавили, что такое решение было принято из-за большого количества посетителей. Сотрудники центра не хотят переносить, обратившихся в учреждение, мигрантов.

Напомним, днём посетители пожаловались на длинные очереди у Единого миграционного центра. Известно, что в ЕМЦ пускали лишь определенное количество людей, затем закрывали дверь. Остальные посетители стояли в очереди на улице. По словам очевидцев, некоторым женщинам даже стало плохо.

Ранее мы писали, что Кабмин утвердил требования к минимуму знаний для мигрантов.

Фото: yandex.ru/maps