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ЕМЦ на улице Красного Текстильщика начал работу в усиленном режиме
Вчера, 22:37
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ЕМЦ на улице Красного Текстильщика начал работу в усиленном режиме

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Такое решение было принято из-за большого количества посетителей.

Единый миграционный центр на улице Красного Текстильщика перешел на усиленный режим работы. Об этом вечером 15 июня сообщает "Фонтанка". 

В пресс-службе организации добавили, что такое решение было принято из-за большого количества посетителей. Сотрудники центра не хотят переносить, обратившихся в учреждение, мигрантов.

Напомним, днём посетители пожаловались на длинные очереди у Единого миграционного центра. Известно, что в ЕМЦ пускали лишь определенное количество людей, затем закрывали дверь. Остальные посетители стояли в очереди на улице. По словам очевидцев, некоторым женщинам даже стало плохо. 

Ранее мы писали, что Кабмин утвердил требования к минимуму знаний для мигрантов.

Фото: yandex.ru/maps

Теги: единый миграционный центр, улица красного текстильщика, усиленный режим
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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