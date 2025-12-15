Дан Йёргенсен напомнил о решении Совета Евросоюза по энергетике.

Европейская комиссия в начале 2026 года выступит с предложением о введении запрета для стрна-членов ЕС закупать российскую нефть. Соответствующее заявление местным журналистам сделал европейский комиссар по энергетическим вопросам Дан Йёргенсен, выступая публично перед СМИ по прибытии на встречу министров энергетики регионального сообщества в Брюсселе. Иностранный эксперт заметил, что поставки нефти в Евросоюз из России морским путем запрещены еще с 2023 года. Сейчас энергетические ресурсы Москвы, в частности, Венгрию, осуществляются по газопроводам.

В начале 2026 года Еврокомиссия внесет предложение по запрету оставшихся поставок российской нефти в ЕС... Даже когда мир на Украине будет заключен.. ЕС более никогда не будет зависеть от российского газа. Дан Йёргенсен, еврокомиссар по энергетике

Дан Йёргенсен признал факт того, что ЕС сейчас "ввозит больше российского газа, чем нефти", однако коллективный Брюссель хочет полностью избавиться от российских энергоресурсов на своей территории. Инициатива о полном запрете любых поставок российского природного газа с 1 января 2028 года было подано еще в начале декабря, после чего утверждено Советом ЕС по принципу квалифицированного большинства и в 2026 году начнет реализовываться.

Фото и видео: European Commission