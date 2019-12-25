ЕК "не отвечает" за то, как импортеры из ЕС будут расплачиваться с РФ

Эрик Мамер заметил, что эта ответственность не ложится на ЕС.

Европейская комиссия "не отвечает" за то, как региональные компании-импортеры из ЕС будут расплачиваться с Россией в условиях западных санкций. Такое заявление на брифинге в Брюсселе сделал официальный представитель ЕК. Он прокомментировал вопрос о том, как будут вестись рабочие процессы по завершению отключения российских банков от международной системы SWIFT.

Мы не отвечаем за это, это не наша компетенция. Вам лучше обратиться к конкретным компаниям-импортерам, чтобы узнать, как они будут оплачивать. Эрик Мамер, представитель ЕК

ЕС работает над планом по замещению газа из России и заполнению хранилищ.

Фото и видео: European Commission