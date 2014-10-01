EA Sports показала детали режима Ultimate Team в EA Sports FC 24

Для этого им необходимо будет выполнять различные задания.

Студия EA Sports показала детали режима Ultimate Team в новом футбольном симуляторе EA Sports FC 24. Видео опубликовали на YouTube-канале игры.

Каждый игрок получит возможность прокачивать футболистов, у которых низкий рейтинг. Для этого им необходимо будет выполнять различные задания. Также в режиме Ultimate Team появятся женские команды и новые легендарные игроки. Напомним, EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября.

Ранее авторы EA Sports FC 24 рассказали о новых технологиях и движке Frostbite.

Видео: YouTube / EA SPORTS FC