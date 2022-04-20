Британский премьер призвал США сделать так, чтобы РФ не смогла снова вторгнуться на территорию соседнего государства.

Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту США Джо Байдену усилить Украину таким образом, чтобы любое новое вторжение на территорию Киева с российской стороны было невозможным событием. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в рамках своего выступления в Палате общин парламента Лондона. Чиновник уточнил, что беседовал по данному вопросу с американским коллегой по телефону 12 апреля.

Я предложил, чтобы наша долгосрочная цель была в том, чтобы усилить и укрепить Украину до такого уровня, чтобы Россия никогда не решилась вторгнуться снова. Борис Джонсон, премьер-министр РФ

Напомним, что российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на соответствующее обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик о помощи.

Джонсон сообщил, что оплатил штраф за нарушение коронавирусных ограничений.

Фото и видео: www.parliamentlive.tv