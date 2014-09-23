Джонсон: НАТО не может обеспечить бесполетную зону над Украиной

Премьер Британии рассказал о том, что Лондон не пойдет на прямое столкновение с РФ.

Глава британского правительства Борис Джонсон рассказал о том, что НАТО не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, как и Великобритания и другие Западные страны. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции. Джонсон утверждает, что в противном случае это приведет мир к прямому столкновению с российской стороной, так как Лондону придется сбивать российскую авиацию. Джонсон не хочет вовлекать государство в прямое противостояние с Москвой.

Правительство Британии не может помочь вам так, как вы хотите, я должен быть честен относительно этого….Это не то, что мы можем сделать. Последствия этого будет очень, очень сложно контролировать. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью для ВС РФ защиту мирного населения Донбасса, а также демилитаризацию Украины.

Джонсон: Европа должна отказаться от нефти и газа из России.

Фото и видео: YouTube / Sky News