Демократ уточнил у интервьюера о том, не принимает ли он запрещенные вещества.

Джо Байден сравнил журналиста с наркоманом из-за его вопроса. Ролик опубликован на сайте американского телеканала CBS. У кандидата в президенты США от Демократической партии взял интервью корреспондент по имени Эррол Барнетт. Он захотел узнать у бывшего вице-премьера страны о том, проходил ли Байден тест на когнитивные способности. В ответ на это политик спросил, проходил ли интервьюер тест на наличие запрещенных веществ в крови.

Какого черта я должен проходить этот тест? Послушай, это то же самое, что сказать: "Ты перед своей передачей проходил тест на прием кокаина или нет? Ты наркоман? Джо Байден, кандидат в президенты США

Барнетт заявил, что его вопрос мотивирован заявлениями Дональда Трампа во время избирательной кампании. Вопрос умственного здоровья Джо Байдена получил широкую огласку с того момента, как он объявил о том, что хочет баллотироваться на пост главы государства.

Байден усомнился в эффективности вакцины от коронавируса.

Видео: YouTube / CBS This Morning