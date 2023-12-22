Джазовый вечер в Police Station

Ежедневно выступают джазовые музыканты российской и зарубежной сцены.

Джазовый концерт в единственном джазовом клубе Police Station на Невском проспекте. Великолепные выступления настоящих профессионалов и виртуозов Санкт-Петербурга, городов России и других стран, поющих и играющих на различных музыкальных инструментах. Каждый вечер в Police Station звучит джазовая музыка самых разных направлений – от традиционного до современного: мейнстрим, мануш, диксиленд и другие.

Ежедневно выступают джазовые музыканты российской и зарубежной сцены. Среди них: Михаил Чернов (саксофон), Александра Шакина (вокал), Юлия и Александр Михайловские, Дмитрий Борисов (контрабас), Нина Качанова (фортепиано), Randy Junco Torres (Cuba, vocal), Zal Juglar (Argentina, Chapman stick, vocal).

Продолжительность: 2 часа.

Фото: pxhere