Джазовый вечер

Концерт пройдет 26 февраля в единственном джазовом клубе на Невском проспекте на площадке Polis Station. Начало 20.00. Для зрителей старше 6 лет.

Погрузитесь в атмосферу изысканного и утонченного звука джаза и насладитесь живым исполнением талантливых музыкантов и уютной обстановке клуба.

На концерте вы услышите выступления профессионалов и виртуозов из разных городов и стран от блюза и госпела до авангардного джаза и фьюжн, а также незабываемые джазовые импровизации. Джаз – это музыка, в которую невозможно не влюбиться, потому что она исходит из глубины души творца, который импровизирует и свободно творит на сцене. Бешеная энергетика и заряд отличного настроения гарантированы вам при посещении прекрасного джазового вечера.

Длительность концерта 120 минут.

Фото: Pxhere