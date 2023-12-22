Джазовый вечер на Невском проспекте

В клубе Police Station пройдет музыкальный концерт. Начало в 20:00. Вход 6+

На сцену выйдут настоящие виртуозы Петербурга и других городов страны. Гости смогут насладиться самыми яркими проектами джазовых музыкантов от блюза и госпела до авангардного джаза и фьюжн.

Вход в клуб открыт для взрослых и детей. Здесь можно не только насладиться звучанием композиций, но и поесть.

Джаз является музыкальным жанром и важной частью культуры и истории многих стран. Он продолжает вдохновлять и радовать слушателей своей уникальной музыкой и неповторимым стилем. Джаз характеризуется импровизацией, комплексной гармонией и особым ритмом. И в клубе Police Station эту атмосферу можно полностью ощутить.

Живая музыка каждый вечер! Продолжительность концерта два часа.

Фото: Pxhere