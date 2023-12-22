Джазовый вечер на Невском проспекте

На сцену выйдут настоящие виртуозы Петербурга и других городов страны. Гости смогут насладиться самыми яркими проектами джазовых музыкантов от блюза и госпела до авангардного джаза и фьюжн.
Вход в клуб открыт для взрослых и детей. Здесь можно не только насладиться звучанием композиций, но и поесть.
Джаз является музыкальным жанром и важной частью культуры и истории многих стран. Он продолжает вдохновлять и радовать слушателей своей уникальной музыкой и неповторимым стилем. Джаз характеризуется импровизацией, комплексной гармонией и особым ритмом. И в клубе Police Station эту атмосферу можно полностью ощутить.
Живая музыка каждый вечер! Продолжительность концерта два часа.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все