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Джазовый вечер на Невском проспекте
Сегодня, 20:00
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Джазовый вечер на Невском проспекте

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В клубе Police Station пройдет музыкальный концерт. Начало в 20:00. Вход 6+

На сцену выйдут настоящие виртуозы Петербурга и других городов страны. Гости смогут насладиться самыми яркими проектами джазовых музыкантов от блюза и госпела до авангардного джаза и фьюжн.

Вход в клуб открыт для взрослых и детей. Здесь можно не только насладиться звучанием композиций, но и поесть. 

Джаз является музыкальным жанром и важной частью культуры и истории многих стран. Он продолжает вдохновлять и радовать слушателей своей уникальной музыкой и неповторимым стилем. Джаз характеризуется импровизацией, комплексной гармонией и особым ритмом. И в клубе Police Station эту атмосферу можно полностью ощутить. 

Живая музыка каждый вечер! Продолжительность концерта два часа. 

Фото: Pxhere

Теги: анонс, джаз, джазовый вечер, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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