Дворкович: семьи погибших в авиакатастрофе Ан-148 получат по 3 миллиона рублей

Семьи погибших при крушении Ан-148 получат по 3 миллиона рублей.

Заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что компенсации семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148 составят более 3 млн рублей, сообщает "Интерфакс".

"Выплаты каждой семье составят более 3 млн", — заявил Дворкович во время совещания премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Ранее Piter.TV писал, что власти Петербурга семьям погибших, которые проживают в Санкт-Петербурге, выплатят по 1 миллиону рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Напомним, что 11 февраля самолет Ан-148, который принадлежал "Саратовским авиалиниям", разбился в Раменском районе Подмосковья. На борту б никто не выжил.