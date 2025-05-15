Двое подростков за 32 тыс. рублей от куратора подожгли машину с патриотической символикой

Незаконная деятельность несовершеннолетних также пресечена в Удмуртии и Ростове-на-Дону.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении подростков - сторонников террористических запрещенных организаций, выявленных в ходе профилактических рейдов. Соответствующей информацией со СМИ через социальные сети поделилась официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Она отметила, что удалось пресечь криминальную деятельность несовершеннолетних граждан в республике Марий Эл, Удмуртии и Ростове-на-Дону. Фигурантами расследования стали четверо детей в Марий Эл, один - в Удмуртии и один - в Ростове-на-Дону.

Известно, что на территории Марий Эл четверым подросткам инкриминируется совершение преступлений по части 2 статьи 205.5, части 2 статьи 167 и части 2 статьи 213 УК РФ. Речь ведется об участии в террористической организации, умышленной ликвидации чужого имущества путем поджога и совершенном группой лиц хулиганстве. В город Йошкар-Ола весной 2024 года юноши на почве национальной ненависти избили иностранцев, а также местного жителя. Также один из этой группы подростков вместе со своим знакомым в интернете вступил в запрещенную в России террористическую организацию.

В декабре 2024 года по указанию представителя этой организации, предположительно, находящегося на территории Украины, за денежное вознаграждение в размере 32 тысяч рублей двое фигурантов в деревне Рябинка Медведевского района облили горючей жидкостью и подожгли автомобиль с патриотической символикой. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Владельцу транспортного средства причинен материальный ущерб в размере не менее 550 тысяч рублей. Сейчас двое обвиняемых отправлены под стражу, еще двое остаются под домашним арестом.

СК установил 24 факта убийства ВСУ мирных жителей села Русское Поречное.

Фото и видео: Следственный комитет России