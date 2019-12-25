В Ленобласти двое молодых людей похитили более 50 ж/д деталей весом 1,5 тонны

Подозреваемых в краже задержали в пункте приема черного металла.

Транспортные полицейские раскрыли серию краж железнодорожных деталей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России на транспорте по СЗФО.

Подозреваемыми оказались двое жителей Гатчинского района Ленобласти 22 и 23 лет. В общей сложности они вынесли с территории ж/д перегона "Фрезерная-Владимирская" 50 чугунных грузокомпенсаторов с железнодорожных опор весом более 1,5 тонн. Ущерб оценили более чем в 80 тысяч рублей.

Похитителей поймали с поличным в пункте приема черного металла. Оказалось, что ранее они были судимы за грабежи и кражи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до пяти лет тюрьмы. В настоящий момент их отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что мужчина подозревается в краже вазы XVIII века у своей знакомой из Петербурга.

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