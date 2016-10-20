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Двое кавказцев, угрожая оружием, ограбили жительницу Ленобласти на 2,7 миллиона рублей
Сегодня, 9:57
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lesjasap
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Двое кавказцев, угрожая оружием, ограбили жительницу Ленобласти на 2,7 миллиона рублей

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Кавказцы вынесли из чужого дома украшения почти на три миллиона рублей.

53-летняя жительница Приозерского района подала в Интернете объявление о продаже ювелирных украшений. Ей удалось договориться о просмотре “товара” с неким “Арменом”. 24 октября около четырех часов дня в дом к женщине зашли двое неизвестных, под предлогом покупки изделий. После этого кавказцы начали угрожать хозяйке пистолетом и забрали драгоценности.
 
Инцидент произошел в съемной квартире по улице Урожайная вв поселке Кривко. Полиция выяснила, что преступники скрылись на черной “Тойоте”. В настоящее время против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье за разбой. Кавказцам удалось унести с собой украшения на общую сумму более 2,7 миллионов рублей. 
Теги: кавказцы , ленобласть , ограбление , приозерск , разбой
Категории: Новости СПб

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