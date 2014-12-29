Движение поездов на перегоне в Ленобласти, где произошло смертельное ДТП с "Ласточкой" и "легковушкой", восстановлено

В результате случившегося погибли четыре пассажира автомобиля – двое взрослых и двое детей.

Движение электропоездов на перегоне Строганово — Мшинская в Ленобласти, которое было прервано из-за смертельной аварии с "Ласточкой" и легковым автомобилем, восстановили. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В настоящее время восемь поездов следуют с опозданием от 10 до 55 минут, пять составов отменили полностью, два поезда частично отменены на участке Сиверская — Луга.

Пассажиров поезда №811, который попал в ДТП, пересадили в резервный электропоезд и доставили в Псков с задержкой до четырех часов. Оборотный состав №814 отправят из Пскова примерно в 21:30, он приедет в Петербург около 01:30 18 июля. В связи с поздним прибытием в город пассажиров доставят домой заказными автобусами.

Напомним, сегодня днем на перегоне Строганово — Мшинская произошло смертельное ДТП. Водитель машины Renault Koleos выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора перед приближающимся поездом №811 "Ласточка" из Петербурга в Псков. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Пострадавших среди пассажиров поезда и членов локомотивной бригады нет. В результате случившегося погибли четыре пассажира автомобиля – двое взрослых и двое детей.

Октябрьская железная дорога призывает водителей соблюдать правила пересечения железнодорожных переездов и не подвергать опасности свою жизнь и жизни работников и пассажиров железнодорожного транспорта. Пресс-служба Октябрьской железной дороги

Также по факту аварии проводит проверку Северо-Западная транспортная прокуратура.

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