Движение по съездам с ЗСД в Приморском районе ограничат из-за ремонтных работ

Работы будут проводиться в часы минимальной транспортной нагрузки.

Съезды на развязке ЗСД с Богатырским проспектом и Планерной улицей при движении с юга временно перекроют. Об этом сообщила пресс-служба "Магистрали Северной столицы".

Ограничения будут действовать поочередно в период с 01:00 до 04:00 18 декабря. На участке будут проводиться плановые работы, их обозначили на интерактивной карте.

Объезд перекрываемых съездов возможен через открытые съезды данной развязки, так как перекрытие производится поочередно, и один из съездов в любом случае продолжает быть доступным для движения. говорится в сообщении.

Отмечается, что работы проводятся в часы минимальной транспортной нагрузки.

Фото: Piter.TV