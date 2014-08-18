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Движение по съездам с ЗСД в Приморском районе ограничат из-за ремонтных работ
Сегодня, 11:40
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Движение по съездам с ЗСД в Приморском районе ограничат из-за ремонтных работ

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Работы будут проводиться в часы минимальной транспортной нагрузки.

Съезды на развязке ЗСД с Богатырским проспектом и Планерной улицей при движении с юга временно перекроют. Об этом сообщила пресс-служба "Магистрали Северной столицы".

Ограничения будут действовать поочередно в период с 01:00 до 04:00 18 декабря. На участке будут проводиться плановые работы, их обозначили на интерактивной карте. 

Объезд перекрываемых съездов возможен через открытые съезды данной развязки, так как перекрытие производится поочередно, и один из съездов в любом случае продолжает быть доступным для движения.

говорится в сообщении.

Отмечается, что работы проводятся в часы минимальной транспортной нагрузки. 

Фото: Piter.TV

Теги: зсд, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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