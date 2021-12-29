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Две выпущенные из сектора Газа ракеты упали в море у побережья Тель-Авива:

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Военный Израиля заявили, что это не была попытка нанесения удара по Тель-Авиву.

Две ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Средиземного моря упали у побережья Тель-Авива. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Военные отметили, что ракетный удар был нанесен из-за непогоды. Там же отметили, что это  не были тестовые запуски для пристрелки с целью нанесения удара по Тель-Авиву. ПВО для ликвидации угрозы активировано не было. 

Напомним, что в мае прошлого года Израиль и палестинские радикалы из сектора Газа на протяжении почти двух недель обменивались ракетными ударам. С 21 мая между сторонами действует режим прекращения огня.

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Видео: Telegram / Военный обозреватель

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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