Две выпущенные из сектора Газа ракеты упали в море у побережья Тель-Авива:

Две ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Средиземного моря упали у побережья Тель-Авива. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.
Военные отметили, что ракетный удар был нанесен из-за непогоды. Там же отметили, что это не были тестовые запуски для пристрелки с целью нанесения удара по Тель-Авиву. ПВО для ликвидации угрозы активировано не было.
Напомним, что в мае прошлого года Израиль и палестинские радикалы из сектора Газа на протяжении почти двух недель обменивались ракетными ударам. С 21 мая между сторонами действует режим прекращения огня.
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Видео: Telegram / Военный обозреватель
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