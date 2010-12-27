В "Пулково" две сотрудницы таможни вымогали взятку у бизнес-леди из-за фейкового обвинения

Таможенницы решили обмануть пассажирку и обвинили женщину в незадекларированном товаре.

Двух бывших сотрудниц таможенной службы в “Пулково” признали виновными в попытке мошенничества. Женщины получили условные сроки и административные штрафы. Об этом сообщили представители объединенной пресс-службы судов по региону.

Сообщается, что обвиняемые совершили преступление 4 апреля 2016 года. На тот момент они являлись должностными лицами. Одна из петербурженок работала госинспектором, вторая - старшим инспектором на таможенном посту в аэропорту. Во время несения службы в “зеленом” коридоре злоумышленники попытались "нагреть" пассажирку, которая якобы нарушила статью о декларации товаров, хотя предпринимательница заполнила все бумаги верно. Обманщицы попросили у “провинившейся” бизнесвумен взятку в размере 50 тысяч рублей. Одна из сотрудниц таможни даже забрала у потерпевшей заграничный паспорт. Однако, планам вымогательниц не суждено было сбыться. Жертва обратилась к сотрудникам службы по противодействию коррупции. Во время спланированной передачи денег преступниц задержали.

На скамье подсудимых женщины признали свою вину, но от дачи показаний отказались. Одной из нарушительниц дали полтора года условно и 20 тысяч штрафа, второй - два года условно и 30 тысяч штрафа.