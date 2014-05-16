Две семьи из Гатчинского района получили сертификат на приобретение квартиры и ключи от автомобиля

Торжественную церемонию провели в День Гатчинского района.

В пятницу, 20 августа, в пресс-службе администрации Ленинградской области рассказали Piter.tv, как регион поддерживает многодетные семьи. В День Гатчинского района в поселке Малое Верево прошла торжественная церемония вручения сертификата на приобретение квартиры и ключей от машины двум семьям.

По словам губернатора области Александра Дрозденко, он всегда с восхищение смотрит на родителей, которые воспитывают большое количество детей и поблагодарил многодетные семьи, поскольку они являются ориентиром, основой и гордостью.

Сертификат номиналом в 3 млн рублей на покупку недвижимости получила семья Курашовых из Гатчины. В семье, где воспитывалась одна дочка Милана, в марте родилась тройня. Мама занимается воспитанием детей, а отец служит по контракту в войсках национальной гвардии России.

Ключи от "Газели" получила Любовь Окрущенко из деревни Больше Колпаны. Жительница области воспитывает семерых детей. Старший сын учится в техникуме, а младшая дочь родилась полтора года назад.

Ранее мы писали, что новые возможности использования материнского капитала в Ленобласти закреплены в окончательном чтении.

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