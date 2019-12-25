Две партии арахиса из Индии не прошли контроль в петербургском порту

Груз из Индии задержан в морском порту Северной столицы из-за отсутствия деклараций соответствия.

Специалисты Северо-Западного управления Россельхознадзора выявили нарушения при проверке двух партий арахиса общим весом 81 тонна, прибывших морским путем из Индии в Санкт-Петербург. В ходе инспекции установлено отсутствие обязательных документов: деклараций соответствия техническим регламентам Таможенного союза и протоколов лабораторных испытаний.

На основании выявленных нарушений контролирующий орган принял решение о запрете ввоза данной продукции на территорию Российской Федерации. В настоящее время груз находится на территории морского порта. О дальнейшей судьбе задержанного арахиса в официальном сообщении не сообщается.

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