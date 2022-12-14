Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря

Самолеты сопровождались истребителями Су-30СМ и Су-35С от ВВО.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС от российской дальней авиации Воздушно-космических сил страны выполнили плановый полет над нейтральными водами в акватории Японского моря. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты уточнили, что продолжительность полета экипажей составила свыше семи часов. Обеспечивали истребительное сопровождение боевых самолетов летчики Восточного военного округа на Су-30СМ и Су-35С, от объединений Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ. Чиновники пояснили, что воздушные суда российской дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами мирового океана. Все эти полеты выполняются в строгом соответствии с международными требованиями применения воздушного пространства.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М2У".

Фото и видео: Минобороны России