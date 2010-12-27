В Петербурге мужчины получили по 15 лет колонии за жестокое убийство знакомых

Двое мужчин получили по 15 лет колонии строгого режима за жуткое убийство.

Петербургский городской суд вынес приговор Дмитрию Муллаеву и Денису Игнатищю. Напомним, что они обвинялись в преступлении по статье "убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Известно, что 3 мая 2016 года двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения нанесли пострадавшим множественные удары руками, ногами, а также отверткой, перфоратором в голову, туловище и конечности.

Также установлено, что злоумышленники пытались скрыть следы преступления. Они спрятали тела в ящики для белья от дивана, накрыли их пледами, а после вынесли из квартиры.

Муллаев и Денис Игнатищ получили по 15 лет колонии строгого режима. Также, они обязаны заплатить компенсацию в размере 1,3 млн рублей.