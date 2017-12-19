Эксперт рассказал, зачем в Ленобласти разместят ЗРК С-400

В Ленинградской области уже на этой неделе будет развернута зенитно-ракетная система С-400.

В Зеленогорске Ленинградской области в ближайшую пятницу будет развернута система ЗРК С-400. Об этом представители Минобороны сообщили СМИ. В это же время зенитно-ракетный комплекс установят во Владивостоке. Эксперт Алексей Леонков в интервью ФБА "Экономика сегодня" рассказал, зачем России "небесный щит" в этих районах.

"Единая эшелонированная система ПВО в России должна быть завершена к 2020 году, и она предусматривает объединение военно-воздушных сил и систем ПВО в единое целое – на Дальнем Востоке эта цель реализуется в первую очередь. Де-факто, Россия дает асимметричный ответ тому, что происходит на ее юго-восточных рубежах. Эшелонированная система закольцовывается, чтобы обезопасить страну от любых угроз извне.Размещение С-400 в Зеленогорске - также один из этапов масштабного плана РФ по защите от возможного нападения. Там новейшая ЗРС "закрывает" Балтийское море и западные рубежи страны – там практически заканчивается создание эшелонированной системы ПВО. Не стоит забывать, что в Прибалтике действуют два аэродрома, на которые сейчас по ротации присутствуют самолеты стран НАТО – они периодически "сопровождают" российские самолеты, идущие в Калининград. Был прецедент с "сопровождением" даже самолета министра обороны РФ", - подчеркивает военный эксперт.