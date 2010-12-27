Два дома на Петроградке получили статус региональных памятников

КГИОП распорядился признать памятниками дома на Мичуринской улице и Малом проспекте Петроградской стороны.

"Жилой дом" на Мичуринской улице и "Жилой дом специалистов "Свирьстроя" на Малом проспекте Петроградской стороны включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение подписал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Жилой дом сотрудников НКВМФ, известный как "Дом военморов" на Мичуринской улице, дом №1А, и жилой дом специалистов "Свирьстроя" на Малом проспекте П.С., дома №84-86А, включены в единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия регионального значения. В настоящий момент оба здания являются многоквартирными домами.

Фото: citywalls.ru; gov.spb.ru