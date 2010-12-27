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Два дома на Петроградке получили статус региональных памятников
Сегодня, 18:45
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ProkVad
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Два дома на Петроградке получили статус региональных памятников

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КГИОП распорядился признать памятниками дома на Мичуринской улице и Малом проспекте Петроградской стороны.

"Жилой дом" на Мичуринской улице и "Жилой дом специалистов "Свирьстроя" на Малом проспекте Петроградской стороны включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение подписал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Жилой дом сотрудников НКВМФ, известный как "Дом военморов" на Мичуринской улице, дом №1А, и жилой дом специалистов "Свирьстроя" на Малом проспекте П.С., дома №84-86А, включены в единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия регионального значения. В настоящий момент оба здания являются многоквартирными домами.

Фото: citywalls.ru; gov.spb.ru

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Теги: петроградская сторона , региональные памятники , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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