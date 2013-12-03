Пламя распространилось со второго этажа здания наверх.

Два человека погибли при пожаре в десятиэтажном жилом доме в Новой Москве. Об этом рассказали представители столичных экстренных служб. По данным ТАСС, инцидент произошел на территории поселка Мосрентген. Огонь начал распространяться из квартиры на втором этаже. Пламя быстро перекинулось вверх по этажам здания.

Из пожара специалисты смогли вывести семерых человек. Они были отрезаны от выхода из-за огня. Около 15 жителей дома успели надышаться угарным газом. В списке пострадавших - шестеро несовершеннолетних. В ГУ МЧС заявили о двух погибших на месте трагедии. Устанавливаются их личности и возраст.

В результате пожара в поселке Мосрентген, дом 31, погибли два человека ГУ МЧС по Новой Москве

Сейчас в помещении наблюдается горение балконов с первого по девятый этажи.

При пожаре в жилом доме в Мурманской области погиб мужчина.

Фото и видео: Telegram/Baza